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İstanbul Sprint Triatlonu 400 sporcunun katılımıyla yapıldı

AA - Emre Doğan - Spor
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İstanbul Sprint Triatlonu 400 sporcunun katılımıyla yapıldı

İstanbul Sprint Triatlonu'nu genel klasmanda kadınlarda Özge Uzun, erkeklerde ise Burak Pak ilk sırada tamamladı.

İstanbul Sprint Triatlonu'nu genel klasmanda kadınlarda Özge Uzun, erkeklerde ise Burak Pak ilk sırada tamamladı.

Türkiye Triatlon Federasyonu ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor İstanbul tarafından düzenlenen organizasyona yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Organizasyonu İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ile Spor İstanbul Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Spor Kulübü Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da takip etti.

Beylikdüzü Gürpınar Parkuru'nun ev sahipliği yaptığı yarışta sporcular, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarında mücadele etti.

İstanbul Sprint Triatlonu'nu kadınlarda 1.17.28'lik derecesiyle Özge Uzun, erkeklerde ise 1.08.21'lik süresiyle Burak Pak ilk sırada tamamladı.

Organizasyonun ardından ödül töreni düzenlendi. Genel klasmanda dereceye giren sporculara kupa ve para ödülü verildi. Birinci olan isimlere 5'er bin, ikinci sırada yer alanlara 3'er bin, üçüncülere ise 2'şer bin lira takdim edildi.

Erdem Aslanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, su sporlarında düzenledikleri organizasyonların önemine değinerek, şu görüşleri aktardı:

"Uluslararası katılımlı bir organizasyon oldu. Yaklaşık 400 sporcu yer aldı. Kadınların ilgisi çok fazlaydı. Yaz sezonu geldikten sonra suya inmeye başladık. Temmuz ayında Maltepe'de Su Sporları Festivali'miz var. Uluslararası Haliç Kürek Yarışları da çok güzel geçti. Haliç'in üzerinde böyle etkinlikleri görmek bizi çok mutlu ediyor."

AA / Emre Doğan - Spor

Özge Uzun İstanbul Türkiye Spor Haberler

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