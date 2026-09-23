İstanbul Park, gelecek seneden itibaren 5 yıl Formula 1'e ev sahipliği yapacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1'in Türkiye'ye dönmesinden dolayı gurur duyduklarını söyledi.

Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Formula 1'in Türkiye'ye dönüş süreci ve İstanbul Park'ın son durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin F1 takvimine döneceğinin açıklanmasının ardından hem yurt dışından hem de yurt içinden yarışa büyük ilgi olduğunu vurgulayan Eren Üçlertoprağı, "Devletimizin yetkilendirmesiyle uzun bir müzakere süreci gerçekleştirdik. Bu süreç nihayetinde de ülkemiz için en iyi paket diyebileceğim şekilde sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın himayesinde 24 Nisan'da Dolmabahçe'de bunu dünyaya duyurduk. Gerçek anlamda 16 yıl sonra bu yarışı tekrar ülkemizde düzenlemek hepimiz için çok gurur verici." ifadelerini kullandı.

"Pistimiz kasım ayı itibarıyla çok kapsamlı modernizasyon çalışmasına girecek"

Eren Üçlertoprağı, F1 severlere daha iyi bir yarış deneyimi sunmak amacıyla İstanbul Park pistinde kasım ayında kapsamlı modernizasyon çalışmalarına başlanacağını söyledi.

Pistin geçmişte bakımsız kaldığını dile getiren TOSFED Başkanı, "Pistin zamana dayalı aşınmadan dolayı, daha önemlisi teknolojinin de gelişmesiyle birinci sınıf pist dediğimiz, dünyada F1 yarışlarına ev sahipliği yapmak için gereken asgari koşullara ulaşması için birtakım modernizasyon çalışmaları yapacağız. Bunu da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize sağladığı imkanlarla yapacağız. Sağ olsun Sayın Bakanımız Osman Aşkın Bak da bize çok destek oluyor. Pistimiz kasım ayı itibarıyla çok kapsamlı modernizasyon çalışmasına girecek. Ciddi şekilde seyirci konforunu artıracak. Yurt içi ve dışından gelen misafirlerimize daha iyi bir yarış ve izleme tecrübesi sunulacak. Pistimizin altyapısı tamamen değişecek. Teknolojik olarak kameralardan, kablolara ve tribünlere kadar çok kapsamlı, ciddi bir revizyon yapılacak." diye konuştu.

"Takvime dönüyor olmamız İstanbul Park'ın var olan değerini daha da artıracaktır"

Eren Üçlertoprağı, İstanbul'da gerçekleştirilen tüm yarışların otomobil sporları tutkunlarının hafızalarında çok iyi yer ettiğini belirtti.

Madrid gibi yeni pistlerin takvime girmesinin de İstanbul Park'ın kıymetini artırdığını kaydeden Eren Üçlertoprağı, "Bizim gerçekten safkan, tamamen yarış pisti olarak rekabeti de ön plana çıkaran, kaçış noktaları, geçiş elverişliliği ve daha önemlisi çizimiyle ve pilotlar tarafından da çok ciddi şekilde beğeni alan bir piste sahibiz. Takvime bu şekilde dönüyor olmamız İstanbul Park'ın var olan değerini daha da artıracaktır. Mevcut otomobillerin buradaki halleriyle, virajlarımızın özellikleri ve tabii ki biliyorsunuz sekizinci virajımız... İstanbul'da gerçekleşen bütün yarışlar, otomobil sporları tutkunlarının hafızalarında çok iyi yer etti. Dolayısıyla önümüzdeki beş yıl boyunca burada herkesin hafızasına kazınacak çok önemli yarışlara ev sahipliği yapacağımızı düşünüyorum." şeklinde sözlerini tamamladı.

Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027'de

Türkiye Grand Prix'si, Formula 1 takvimine gelecek yıl itibarıyla yeniden girecek.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 17. etabı olarak gerçekleştirilecek Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim 2027'de düzenlenecek.

İstanbul Park, gelecek seneden itibaren 5 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapacak.

Kaynak: AA