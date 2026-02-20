Haberler

İstanbul merkezli 9 ilde kulüp yöneticilerine operasyon! 32 kişi gözaltında
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin kendi takımlarının maçlarına rakip lehine bahis oynadığı iddiasıyla 10 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüpheli aranıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda "futbolda bahis-şike" soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında, profesyonel futbol liglerinde mücadele eden bazı kulüplerin yöneticilerine yönelik operasyon düzenlendi.

RAKİP TAKIMA BAHİS ALMIŞLAR

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, yürütülen soruşturmada bazı kulüp yöneticilerinin bahis hesaplarının bulunduğu ve yöneticisi oldukları takım ile başka bir takım arasında oynanan müsabakalarda rakip takım lehine bahis oynadıklarının tespit edilmesi üzerine işlem başlatıldı.

1 FİRARİ ARANIYOR

Bu kapsamda, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'un 11'inci maddesine muhalefet ettikleri iddiasıyla, İstanbul merkezli 10 farklı ilde 33 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda arama ve el koyma işlemleri yapılırken, 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
