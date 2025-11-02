Haberler

Türkiye İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu'nda Son Start Halk Koşusu İçin Verildi

SPOR İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında koşulan dünyanın tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 47'nci İstanbul Maratonu'nda son start halk koşusu için verildi ve vatandaşlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yürüyerek geçti.

Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından 'Gold Label' kategorisinde yer alan maraton, 47'nci kez gerçekleştirildi. 42 kilometrelik yarışın yanı sıra 15.5 kilometre ve Kurumsal Koşu'nun startlarının verilmesinin ardından son olarak Hal Koşusu'nun startı verildi.

Koşunun başlamasıyla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yürüyerek geçen vatandaşlar, hem güzel havanın hem manzaranın tadını çıkarttı. Kimi vatandaşlar, çay ve kahveyle katıldığı yarışta insanlara baklava ikram etti. Kimi vatandaşlar ise yürüyerek geçtikleri köprü manzarasında fotoğraf çektirdi. Halk koşusunda dev bir Filistin bayrağı açılırken, 'Filistin'e özgürlük' şeklinde tempo tutuldu.

Köprüyü yürüyerek geçmenin her zaman yaşanabilecek bir durum olmadığına dikkat çeken vatandaşlar, sadece o an için bile maratona katılmak gerektiğini dikkat çekti. 5'inci kez maratona katıldığını ifade eden bir vatandaş ise kahvaltının ardından çayını köprüde içmek için maratona katıldığını dile getirdi.

'BURADA KENDİMİ İSTANBUL'UN SAHİBİYMİŞ GİBİ HİSSEDİYORUM'

Diğer katılımcılara baklava ikram ederek köprüden yürüyen vatandaş, "Kahvaltımızı yaptık. Çayımızı köprüde içelim dedik. Senede bir kere yapılıyor. Dünyada tek. Biz de zaten onun için geldik. Hem spor hem yürüyüş hem güzel manzara" dedi. Diğer bir vatandaş ise sembolik olarak köprüde yürürken kendisini 'İstanbul'un sahibiymiş gibi hissettiğini' söyledi.

Organizasyona ikinci kez katıldığı belirten bir vatandaş ise geçtiğimiz sezon köprüden yürüyerek geçmediğini bu sene bunu yaptığı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

