İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı Şampiyon Oldu

İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı Şampiyon Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı, düzenlenen İstanbul 2'nci Ligi'nde rakiplerine set vermeden şampiyonluk elde ederek İstanbul 1'inci Ligi'ne yükseldi. Takımın başarısında sporun birleştirici gücüne inanan üniversitenin destekleri önemli rol oynadı.

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Voleybol Kadınlar İstanbul 2'nci Ligi'nde, İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı başarıya imza attı. Turnuva boyunca rakiplerine set vermeyen takım, finale kadar namağlup ilerleyerek şampiyonluk elde ederek İstanbul 1'inci Ligi'ne yükselme hakkı elde etti.

İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Voleybol Kadınlar İstanbul 2'nci Ligi'nde başarı elde etti. Final karşılaşmasında İstanbul Atlas Üniversitesi'ni 3-0'lık skorla mağlup eden takım, İstanbul 1'inci Ligi'ne yükseldi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tamamı İstanbul Kent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Voleybol Kadın Takımımız, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğümüz öncülüğünde kurulmuş ve geliştirilmiştir. Üniversitemiz, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne yürekten inanan bir yaklaşımla, sporcularımızın gelişimini her aşamada desteklemektedir.

"Ayrıca üniversitemizin kurucu vakfı olan Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV), sporcularımızın gelişimine katkılarda bulunarak, spora erişimin ve başarıya ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmayı ilke edinmiştir.

"Bu büyük başarının mimarları olan öğrencilerimizi ve takımımızın değerli antrenörlerini içtenlikle tebrik ederiz. Onların azmi, disiplini ve özverisi; bizlere ilham vermeye devam ediyor. Sporun her alanında daha da güçlü adımlarla ilerlemeye kararlıyız.

"İstanbul Kent Üniversitesi olarak, gençlerimizi yalnızca akademik değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklemeyi sürdürecek, başarılarını gururla paylaşmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu merkeze çekildi

Tunceli Valisi merkeze çekildi
Zirveye damga vuran an! Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana

Erdoğan, karşısında görünce dayanamadı: Gel bir sarılayım sana
Vatandaşa tek bir soru soruldu! İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket

İşte PKK'nın silah bırakma kararı sonrası 26 ilde yapılan anket
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze uyarısı: Yardım ulaşmazsa 14 bin bebek ölebilir

Erdoğan korkunç gerçeği haykırdı: 48 saatte 14 bin bebek ölebilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 3 bin 41 özel halk otobüsü yarın kontak kapatacak

Yarına dikkat! İstanbul'da hayatı felç edecek bir grev var
18 milyon liraya restore edilen dev tapınak bir anda çöktü

18 milyon liraya restore edilen dev tapınak yerle bir oldu
İstanbul'da okulda skandal! Öğretmen öğrencisine şiddet uyguladı, yetmedi hakaret etti

Öğrencisine hakaretler savurdu, yetmedi şiddet uyguladı
Takımı 2-0 geriye düşen Fatih Terim kulübede çıldırdı

34. dakikadaki skoru görünce çıldırdı
Altay Bayındır UEFA Avrupa Ligi'nde tarihe geçmeye hazırlanıyor

Altay Bayındır tarihe geçiyor
İmamoğlu'nun saklattığı ikinci cep telefonu ele geçirildi

Operasyon düzenlenen evden İmamoğlu'nun sakladığı telefon çıktı
Ankara'da üç güzergaha metrobüs geliyor

İstanbul'un ardından bir şehre daha metrobüs geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.