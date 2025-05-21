İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı Şampiyon Oldu

TÜRKİYE Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Voleybol Kadınlar İstanbul 2'nci Ligi'nde, İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı başarıya imza attı. Turnuva boyunca rakiplerine set vermeyen takım, finale kadar namağlup ilerleyerek şampiyonluk elde ederek İstanbul 1'inci Ligi'ne yükselme hakkı elde etti.

İstanbul Kent Üniversitesi Voleybol Kadın Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından düzenlenen Voleybol Kadınlar İstanbul 2'nci Ligi'nde başarı elde etti. Final karşılaşmasında İstanbul Atlas Üniversitesi'ni 3-0'lık skorla mağlup eden takım, İstanbul 1'inci Ligi'ne yükseldi.

Üniversite tarafından yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Tamamı İstanbul Kent Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Voleybol Kadın Takımımız, Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğümüz öncülüğünde kurulmuş ve geliştirilmiştir. Üniversitemiz, sporun birleştirici ve dönüştürücü gücüne yürekten inanan bir yaklaşımla, sporcularımızın gelişimini her aşamada desteklemektedir.

"Ayrıca üniversitemizin kurucu vakfı olan Engelsiz Eğitim Vakfı (ENEV), sporcularımızın gelişimine katkılarda bulunarak, spora erişimin ve başarıya ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmayı ilke edinmiştir.

"Bu büyük başarının mimarları olan öğrencilerimizi ve takımımızın değerli antrenörlerini içtenlikle tebrik ederiz. Onların azmi, disiplini ve özverisi; bizlere ilham vermeye devam ediyor. Sporun her alanında daha da güçlü adımlarla ilerlemeye kararlıyız.

"İstanbul Kent Üniversitesi olarak, gençlerimizi yalnızca akademik değil; sosyal, kültürel ve sportif alanlarda da desteklemeyi sürdürecek, başarılarını gururla paylaşmaya devam edeceğiz."