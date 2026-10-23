Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul Gençlikspor, EHF Kupası rövanşında yarın Rebud KPR Ostrovia'yı ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Gençlikspor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında yarın saat 14.00'te THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda Polonya temsilcisi Rebud KPR Ostrovia'yı konuk edecek. İstanbul ekibi, turun ilk maçında rakibine deplasmanda 43-27 mağlup oldu.

İstanbul Gençlikspor Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 2. tur rövanşında yarın Polonya temsilcisi Rebud KPR Ostrovia'yı konuk edecek.

THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.

İstanbul ekibi, turun ilk maçında rakibine deplasmanda 43-27 mağlup oldu.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Derbi öncesi sürpriz karar! Saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba

Ünlü isim saçlarını eline alıp paylaştı, son hali bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

28 yaşındaki Melike'nin kahreden ölümü! Bovling makinesi hayattan aldı

Daha 28 yaşındaydı! Melike'nin ölümü kahretti
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

Yeni Partili belediye başkanı için tutuklama kararı
Aziz Yıldırım'dan Galatasaray derbisi öncesi flaş karar! Kesenin ağzını açtı

Aziz Yıldırım'dan derbi öncesi flaş karar!

İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Dünürü çocuk istismarı soruşturması geçiriyor

İngiliz Kraliyet ailesi şokta: Prensin kayınpederine iğrenç suçlama

Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası

Cinsel ilişki, şantaj ve idam! İşte dünyanın konuştuğu olayın perde arkası
Dron saldırısına uğrayan tanker İstanbul Boğazı’ndan geçti! Boğaz trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı! İşte nedeni
Çukurova Belediye Başkanı Kozay dahil 34 kişi tutuklandı

Belediye başkanı, teyzesi ve selefi! Hepsi tutuklandı