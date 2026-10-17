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İstanbul Gençlikspor, EHF Avrupa Kupası'nda Rebud KPR Ostrovia'ya 43-27 yenildi

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Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Polonya'nın Rebud KPR Ostrovia takımına 43-27 mağlup oldu. İlk yarıyı 20-14 geride geçen İstanbul ekibi, rövanşı 24 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da oynayacak.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 2. tur ilk ayağında; İstanbul Gençlikspor deplasmanda Polonya'nın Rebud KPR Ostrovia takımına 43-27 mağlup oldu.

Polonya'nın Ostrow Wielkopolski şehrinde bulunan Arena Ostrow'da mücadelenin ilk yarısını 20-14 geride geçen İstanbul ekibi, karşılaşmadan da 43-27 yenik ayrıldı.

Rövanş karşılaşması, 24 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.

Kaynak: AA
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