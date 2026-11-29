İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Setler 19-25, 25-12, 17-25, 25-21 ve 13-15 sonuçlanırken İstanbul Gençlikspor sahadan galibiyetle ayrıldı.
Salon: Merkez 1 Spor Salonu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Tolgacan Dinçe
Akedaş Onikişubat Belediyespor: Hacı Şahin, Arda Bostan, Djalma Moreira, Candido, Hakan Polat, Mehmet Hacıoğlu (Oğuzhan Emir Oğuz, Julia Alberto Gomez Galvez, Ali İhsan Heper, Burak Çevik)
İstanbul Gençlikspor: Dick Kooy, Bertuğ Öndeş, Krisztian Padar, Yasin Aydın, Cemal Özgür, Arslan Ekşi, (Baturalp Burak Güngör, Çağatay Durmuş, Taha Berat Massa, Caner Çiçekoğlu, Burak Mert, Doğan Karakoç, Mustafa Cengiz)
Setler: 19-25, 25-12, 17-25, 25-21, 13-15
Süre: 142 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 8. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Akedaş Onikişubat Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.