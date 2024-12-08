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İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Deplasmanda 3-2 Yendi

İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Deplasmanda 3-2 Yendi
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında İstanbul Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u zorlu bir maçta 3-2'lik skorla mağlup etti. Maç 157 dakika sürdü ve setler 30-32, 25-21, 25-17, 17-25, 8-15 sonuçlandı.

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Ahmet Ünal Oğuzhan

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Yiğit Yıldız, Abreu, Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales (Umut Özdemir, Gökhan Çatal, Emre Berat Fırat, Erhan Hamarat, Muhammet Ertuğrul, Süleyman Ensar Turna)

İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Gunter, Enaboifo, Hasan Sıkar, Mejias (Muhammed Aray, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Orçun Ergün, Mert Nevzat Güneş, Hakan Kocal, Yiğit Savaş Kaplan)

Setler: 30-32, 25-21, 25-17, 17-25, 8-15

Süre: 157 dakika (54, 34, 30, 25, 14)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 12. haftasında İstanbul Gençlikspor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç - Spor
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