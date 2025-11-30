İstanbul Gençlik Hentbol Takımı, Ankara Hentbol'u Farklı Geçti
İstanbul Gençlik Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Ankara Hentbol'u 55-22 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 27-9 üstünlüğüyle sona erdi.
Maçın ikinci yarısında da etkili oyununa devam eden İstanbul Gençlik, müsabakadan 55-22 galip ayrıldı.