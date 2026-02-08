Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 44-36'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ilk yarısını 22-19 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 22-19 önde tamamladı.
Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, salondan 44-36 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor