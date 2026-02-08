Haberler

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig

Hentbol: Ardventure Erkekler Süper Lig
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 44-36'lık skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçın ilk yarısını 22-19 önde tamamlayan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü.

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig'in 22. haftasında İstanbul Gençlik, deplasmanda Altınpost Giresunspor'u 44-36 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki mücadelenin ilk yarısını konuk ekip, 22-19 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan İstanbul Gençlik, salondan 44-36 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Atakan Çıtlak - Spor
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti

Belediye başkanı zehir zemberek sözlerle istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Vegan kadın Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın

Galata'yı karıştırdı! Yaşlı adamın tuttuğu balıklara yaptığına bakın
Pınar Altuğ'dan, Fatih Ürek'in cenazesiyle başlayan tartışmanın ateşini harlayacak sözler

Pınar Altuğ'dan "cenaze" tartışmasının ateşini harlayacak sözler
RAMS Başakşehir kaybetmeyi unuttu! Bir galibiyet daha

Bu takımı kim durduracak?
İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı

İnfial yaratan kare! Fotoğraftaki 2 detay dünyayı ayağa kaldırdı
Elden ele dolaşan fotoğrafı doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor

Elden ele dolaşan görüntüyü doğruladı: O ölmedi, hala yaşıyor
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kazanan son topta belli oldu

Derbide kazanan son topta belli oldu