Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı

SMS Grup Efeler Ligi play-off 5-8 etabı ikinci ayağında, İstanbul Gençlik deplasmanda Altekma'yı 3-0 yenerek serideki ikinci galibiyetini aldı. İlk maçı da kazanan İstanbul Gençlik, 5'incilik için mücadele etmeye devam edecek.

Salon: TVF Atatürk Voleybol

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Ünal, Eyüpcan Kayışoğlu

Altekma: Buculjevic, Ewert, Bertuğ Öndeş, Erhan Hamarat, Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar (Hüseyin Şahin, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

İstanbul Gençlik : Sercan Yüksel Bidak, Padar, Sharifi, Yiğit Savaş Kaplan, Caner Çiçekoğlu, Palonsky (Abdülsamet Yalçın, Majias, Emre Berat Fırat, Mert Nevzat Güneş)

Setler: 25-27, 25-27, 21-25

Süre: 99 dakika

Serideki ilk karşılaşmayı da 3-0 kazanan ve böylece 2 galibiyete ulaşan İstanbul Gençlik, 5'incilik, İzmir temsilcisi Altekma ise 7'ncilik karşılaşmaları yapacak.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör
Kerkük Valiliğine Irak Türkmen Cephesi Başkanı Muhammed Seman Ağa seçildi

Komşuda 100 yıl sonra bir ilk! Seçimleri, Türk aday kazandı
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! Üsse böyle giriş yaptılar
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu

200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Aleyna'nın mesajları ifşa oldu
Saldırganın ölmediği iddiası şehri karıştırdı, Emniyet Müdürü tek sözüyle ikna etti

Maraş'ı karıştıran iddia! Emniyet Müdürü tek sözüyle herkesi ikna etti
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış

Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de aynı şeyi yapmış
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! Üsse böyle giriş yaptılar
Lionel Messi, İspanya'dan kulüp satın aldı

Artık onun da takımı var! 75 yıllık kulübü satın aldı

Kaldırımdan kaçtı, 500 bin liradan oldu

Sürücüler dikkat! Sakın bu hatayı yapmayın, 500 bin lira ceza kesildi