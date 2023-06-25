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İstanbul'da U17 maçında kavga çıktı

Spor Haberleri

İstanbul'da U17/B 14. Grup'ta Gedikpaşa ile Bayrampaşa Doğanspor arasında oynanan futbol maçında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Maçın sona ermesinin ardından olay görevlileri araya girerek kavgayı yatıştırdı. Mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

- İstanbul'da U17 maçında kavga çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da U17/B 14. Grup'ta Gedikpaşa ile Bayrampaşa Doğanspor arasında oynanan futbol maçında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı.

İstanbul'da U17/B 14. Grup 14. hafta maçında Gedikpaşa ile Bayrampaşa Doğanspor, Yeşilova Kemal Aktaş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Olay görevlilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı.

Mücadele ise 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tuncay Pehlivan - Spor

Bayrampaşa İstanbul Futbol kavga Spor Haberler

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