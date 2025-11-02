Haberler

İstanbul'da Spor Dolu Bir Gün: Maraton ve Süper Lig Maçları

Güncelleme:
Bu hafta sonu İstanbul, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Ayrıca Süper Lig ve 1. Lig'de önemli maçlar oynanacak.

İSTANBUL MARATONU

Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu koşulacak.

BEŞİKTAŞ

10.00 - Beşiktaş kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleşecek.

SÜPER LİG

14.30 Konyaspor-Samsunspor

17.00 Kayserispor-Kasımpaşa

20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe

1. LİG

13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)

13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK (Bolu Atatürk)

19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)

BASKETBOL

- Erkekler Süper Ligi

13: 00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - -Aliağa Petkim Spor

15: 30 Karşıyaka - Trabzonspor

18: 00 Mersin Spor - Fenerbahçe Beko

- Kadınlar Süper Ligi

13: 30 BOTAŞ (K) - Emlak Konut (K)

15: 30 Beşiktaş Boa (K) - ÇİMSA ÇBK Mersin (K)

16: 00 Melikgazi Kayseri B. (K) - OGM Ormanspor (K)

VOLEYBOL

- Efeler Ligi

18.00 Spor Toto - Altekma Belediyesi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
