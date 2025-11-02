İstanbul'da Spor Dolu Bir Gün: Maraton ve Süper Lig Maçları
Bu hafta sonu İstanbul, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'na ev sahipliği yapacak. Ayrıca Süper Lig ve 1. Lig'de önemli maçlar oynanacak.
İSTANBUL MARATONU
Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu koşulacak.
BEŞİKTAŞ
10.00 - Beşiktaş kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı gerçekleşecek.
SÜPER LİG
14.30 Konyaspor-Samsunspor
17.00 Kayserispor-Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
1. LİG
13.30 Manisa FK-Amed Sportif Faaliyetler (Manisa 19 Mayıs)
13.30 İstanbulspor-Atko Grup Pendikspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.00 Boluspor-Sipay Bodrum FK (Bolu Atatürk)
19.00 İmaj Altyapı Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)
BASKETBOL
- Erkekler Süper Ligi
13: 00 ONVO Büyükçekmece Basketbol - -Aliağa Petkim Spor
15: 30 Karşıyaka - Trabzonspor
18: 00 Mersin Spor - Fenerbahçe Beko
- Kadınlar Süper Ligi
13: 30 BOTAŞ (K) - Emlak Konut (K)
15: 30 Beşiktaş Boa (K) - ÇİMSA ÇBK Mersin (K)
16: 00 Melikgazi Kayseri B. (K) - OGM Ormanspor (K)
VOLEYBOL
- Efeler Ligi
18.00 Spor Toto - Altekma Belediyesi