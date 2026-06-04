Cimnastikçiler, İstanbul'da yarın başlayacak Parkur Dünya Kupası'nda yarışacak
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Parkur Dünya Kupası, yarın İstanbul Galataport Saat Kulesi Meydanı'nda başlıyor. 27 ülkeden 96 sporcunun katılacağı organizasyonda Türkiye'yi 8 milli cimnastikçi temsil edecek. Kupa, 7 Haziran Pazar günü sona erecek.
Türkiye'de ilk kez düzenlenecek Parkur Dünya Kupası, yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre Galataport Saat Kulesi Meydanı'ndaki organizasyona, 27 ülkeden 96 sporcu katılacak.
Türkiye'yi milli cimnastikçiler İrem Acımış, Yiğit Boy, Mert Çakıcı, Furkan Burak Saatci, Batuhan Küçükmustafa, Egehan Talha İbili, Toprak Topuz ve Barış Karaduman temsil edecek.
Dünya Kupası, 7 Haziran Pazar günü sona erecek.
Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar