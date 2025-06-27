İstanbul'da Ju Jitsu Dünya Turu Başladı

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Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu'nun İstanbul ayağı Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda başladı. 67 ülkeden 850 sporcunun katılacağı turnuva, amatör ve profesyonel kategorilerde 29 Haziran'a kadar devam edecek.

Abu Dhabi Grand Slam Ju Jitsu Dünya Turu'nun İstanbul ayağı başladı.

Abu Dhabi Jiu Jitsu Pro (AJP) ile Karadeniz Vakfı Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin ortaklığıyla Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, 29 Haziran Pazar gününe kadar sürecek. Turnuvada 67 ülkeden 850 sporcu, amatör ve profesyonel kategorilerde mücadele edecek.

Organizasyon sorumlusu Mağsum Usta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Bugün organizasyonun ilk günü. Bugün amatörler dövüşecek. Yarın da yarım gün amatörler dövüşecek. Sonra profesyoneller dövüşmeye başlayacak. Uluslararası tecrübesi olan dövüşçülerimiz var. Ju jitsu sporunu ülkede geliştirmek amacıyla bu organizasyonu düzenliyoruz. Bu tarz uluslararası turnuvaları yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dünyada çok sayıda ju jitsu turnuvası düzenlendiğini dile getiren Usta, "Ülkemizde bu turnuvalar pek fazla düzenlenmiyor. Bu tarz turnuvalarla sporcuların tecrübe kazanmasını sağlayacağız. Türk dövüşçüler de bu turnuvalar sayesinde tecrübe kazanıyor. Ayrıca sponsor bulma imkanı da yakalıyorlar. Bu organizasyon 56 farklı ülkede yayınlanacak. Türk dövüşçüler, bu organizasyon sayesinde daha tanınır hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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