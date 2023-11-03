İstanbul'da Gerçekleştirilen Eskrim Gençler Flöre Dünya Kupası Başladı

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Eskrim Gençler Flöre Dünya Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı. Türkiye'den 39 sporcunun yer aldığı Dünya Kupası'na 32 ülkeden toplam 330 sporcu katıldı. Birinciliği ABD'li sporcu Samarth Kumbla elde ederken, ikincilik kürsüsüne yine ABD'den Chase Emmer çıktı. Fransız sporcu Eliot Chagnon üçüncü, ABD'li Ethan Um da dördüncü oldu.

İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleştirilen Eskrim Gençler Flöre Dünya Kupası'nda ilk gün müsabakaları tamamlandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde yapılan organizasyonun ilk gününde genç erkekler kategorisindeki karşılaşmalar yapıldı.

Türkiye'den 39 sporcunun yer aldığı Dünya Kupası'na 32 ülkeden toplam 330 sporcu katıldı.

Birinciliği ABD'li sporcu Samarth Kumbla elde ederken, ikincilik kürsüsüne yine ABD'den Chase Emmer çıktı. Fransız sporcu Eliot Chagnon üçüncü, ABD'li Ethan Um da dördüncü oldu.

Dereceye giren sporcu ve antrenörlerine kupa ve madalyalarını Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Genel Sekreteri Yılmaz Portakal takdim etti.

Gençler Flöre Dünya Kupası, yarın yapılacak genç kadınlar karşılaşmalarıyla devam edecek.