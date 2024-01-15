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İstanbul'da düzenlenen Gençler Türkiye Salon Şampiyonası'nda iki Eskişehirli sporcu derece elde etti

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13-14 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Spor Salonu'nda düzenlenen Gençler Türkiye Salon Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular Edanur Tulum ve Elif Aydın derece elde etti. Tulum 400 metrede birinci olurken, Aydın uzun atlamada ikinci oldu. İki sporcu da Balkan Gençler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

İstanbul'da düzenlenen Gençler Türkiye Salon Şampiyonası'nda iki Eskişehirli sporcu derece elde etti.

13-14 Ocak tarihlerinde İstanbul Ataköy Spor Salonu'nda Gençler Türkiye Salon Şampiyonası düzenlendi. Turnuvada Eskişehirli sporcular Edanur Tulum 400 metrede 1'inci olurken, Elif Aydın uzun atlamada 2'nci odu. Böylelikle iki sporcu da aldıkları derecelerle Sırbistan'da yapılacak olan Balkan Gençler Şampiyonası'na katılmaya hak kazandılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Elif Aydın İstanbul Türkiye Spor Spor Güncel Haberler

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