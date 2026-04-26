İstanbul'da Derbi Heyecanı

Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- Süper Lig'de 31.hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Şampiyonluk yarışını da yakından ilgilendiren karşılaşma öncesi taraftarlar Rams Park Stadı ve çevresinde yoğunluk oluşturdu. Maça dakikalar kala taraftarlar marşlar söyleyip meşaleler yakarak derbi havasına girmeye başladı.

Galatasaray'ın maçı kazanması halinde Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkararak şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacak, Fenerbahçe'nin kazanması durumda ise puan farkı 1'e inecek.

Öte yandan iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. İki takımın ilk 11'leri şu şekilde:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, Talisca, Nene, Kerem, Cherif.

Kaynak: ANKA