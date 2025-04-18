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İstanbul'da Buz Hokeyi Heyecanı: Erkekler Dünya Şampiyonası Açılıyor

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Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları 21-27 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek. A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı, Lüksemburg, Türkmenistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Kırgızistan ile karşılaşacak.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) Erkekler Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu müsabakaları, 21-27 Nisan'da İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilecek organizasyonda A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın rakipleri Lüksemburg, Türkmenistan, Güney Afrika Cumhuriyeti, Bosna Hersek ve Kırgızistan olacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, organizasyonun Türk buz hokeyi için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Üst düzey mücadelelerin yaşanacağı bu turnuva, milli takımımız için büyük bir fırsat. Takımımıza güveniyoruz ve İstanbul'da düzenlenecek şampiyonada tüm sporseverleri yanımızda görmek istiyoruz. 2025 yılı, Türk buz hokeyi için büyük bir başarılar yılı oldu. Ocak ayında İstanbul'da düzenlenen IIHF 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda milli takımımız altın madalya alarak üst klasmana yükseldi. Aynı dönemde 18 Yaş Altı Genç Erkekler Milli Takımı'mız da Meksika'da gümüş madalya kazandı. Bu başarılar, Türk buz hokeyinin geleceği adına bizlere büyük bir motivasyon sağlıyor. Şimdi hedefimiz A Milli Erkek Buz Hokeyi Takımı'nın da bu başarı halkasına bir yenisini eklemesi. Tüm sporseverleri bu heyecana ortak olmak üzere Zeytinburnu Buz Adası'ndaki maçlara davet ediyorum."

Ay-yıldızlı takımın, gruptaki maç programı şöyle:

21 Nisan Pazartesi:

20.00 Lüksemburg-Türkiye

22 Nisan Salı:

20.00 Türkiye-Türkmenistan

24 Nisan Perşembe:

20.00 Türkiye-Güney Afrika Cumhuriyeti

25 Nisan Cuma:

20.00 Bosna Hersek-Türkiye

27 Nisan Pazar:

20.00 Türkiye-Kırgızistan

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Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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