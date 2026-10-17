İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sungurlu Belediyespor’u deplasmanda 3-1 yendi

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sungurlu Belediyespor’u deplasmanda 3-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi. Mücadelede setler 21-25, 14-25, 25-23 ve 22-25 sonuçlandı.
Salon: Sungurlu Mahmut Atalay
Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber
Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Ümit Demir, Mestre, Eren Kanlı, Oğulcan Yatgın, Espeland (Balabanov, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmet Kaan Karaçil, Serkan Koçak, Ensing, Kemal Kayhan)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Seganov, Selman Ateş, Furkan Dur, Tuğrul Mansur Düzce, Ali Fazlı, Selim Yıldız (Eyüp Ensar Demirbiler, Kovacevic, Hamdi Erkan)
Setler: 21-25, 14-25, 25-23, 22-25
Süre: 125 dakika
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.