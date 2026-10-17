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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sungurlu Belediyespor’u deplasmanda 3-1 yendi

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi. Mücadelede setler 21-25, 14-25, 25-23 ve 22-25 sonuçlandı.

Salon: Sungurlu Mahmut Atalay

Hakemler: İsmail Yıldırım, Hüseyin Kamber

Sungurlu Belediyespor: Gökhan Çatal, Ümit Demir, Mestre, Eren Kanlı, Oğulcan Yatgın, Espeland (Balabanov, Mehmet Rıfat Kantarcıoğlu, Ahmet Kaan Karaçil, Serkan Koçak, Ensing, Kemal Kayhan)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor : Seganov, Selman Ateş, Furkan Dur, Tuğrul Mansur Düzce, Ali Fazlı, Selim Yıldız (Eyüp Ensar Demirbiler, Kovacevic, Hamdi Erkan)

Setler: 21-25, 14-25, 25-23, 22-25

Süre: 125 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Sungurlu Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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