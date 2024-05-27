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İstanbul Bölge Karması 2024 UEFA Regions Cup'ta şampiyon oldu

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Erzurum'da düzenlenen 2024 UEFA Regions Cup turnuvasında İstanbul Bölge Karması şampiyonluk kupasını kazandı. Final müsabakasında Bursa Bölge Karması'nı 3-2 mağlup eden İstanbul ekibi, Türkiye'yi San Marino'da temsil edecek.

Erzurum'da yapılan 2024 UEFA Regions Cup turnuvasında şampiyonluk kupasını İstanbul Bölge Karması kaldırdı.

Erzurum'da 14 bölge karmasının katılımıyla düzenlenen 2024 UEFA Regions Cup Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Karmaları Türkiye Birinciliği müsabakaları 26 Mayıs 2024 tarihinde Erzurum Kazım Karabekir Stadında oynanan final müsabakası ile sona erdi.

21 Mayıs 2024 tarihinde grup müsabakaları ile başlayan organizasyonda Bursa Bölge Karması ile İstanbul Bölge Karması finale yükseldi. Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan final müsabakası, İstanbul Bölge Karması'nın 3-2 galibiyeti ile sonuçlandı. Şampiyon olan İstanbul Bölge Karması, Kasım ayında San Marino'da oynanacak UEFA Regions Cup turnuvasında Türkiye'yi temsil edecek.

İstanbul Bölge Karması'na kupasını Ali Düşmez verdi

Müsabakalardan sonra düzenlenen kupa ve madalya törenine TFF İcra ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez, TFF Amatör İşler Koordinatörü ve TASKK Genel Başkan Vekili Remzi Ay, TFF Amatör İşler Koordinatör Yardımcısı ve TASKK Genel Genel Sekreteri Abdullah Albunar, TFF Amatör İşler Koordinatör Yardımcısı Bülent Zent, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Erzurum Spor Kulübü Başkanı Ahmet Dal, Erzurum ASKF Başkanı Selahattin Codur, TFF Bölge Antrenörleri Müdürü Fatih Azak ile TFF Erzurum Bölge Müdürü Metin Codur katıldı. Turnuvada birinci ve ikinci olan takımlara kupa ve madalyaları TFF İcra ve Amatör İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez ile törene katılan protokol tarafından takdim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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