İstanbul Boğazı'nda inanılmaz görüntüler! Sarıyerspor şampiyonluğu kutladı

Nesine 2. Lig Beyaz Grub'u birinci bitirerek Trendyol 1. Lig'e yükselen Sarıyer'in taraftarları, şampiyonluğu kutladı.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA SARIYERSPOR COŞKUSU

Kutlama etkinlikleri için Sarıyer Meydanı'nda toplanan lacivert-beyazlı taraftarlar, tezahürat ve bayraklarla takıma destek verdi. Sonrasında teknelere geçen taraftarlar, İstanbul Boğazı'nda tur atarak şampiyonluk sevincini yaşadı. Kutlamalara Sarıyer Kulübü Başkanı Salih Bayraktar, yönetim kurulu üyeleri ile takımın teknik heyet ve oyuncuları katıldı. Sarıyerli taraftarların İstanbul Boğazı'nda tekneleriyle yaptığı kutlama renkli görüntülere sahne oldu.

82 PUANLA ŞAMPİYON OLDU

Sarıyerspor, ligi 82 puanla en yakın rakibi Batman Petrolspor'un 2 puan önünde lider bitirerek şampiyonluğa ulaştı. İstanbul ekibi, 20 yıl aranın ardından 1. Lig'de mücadele edecek.