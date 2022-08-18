Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 75 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Aleksic), Biglia, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ahmet Touba), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. Stat: Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Jerome Brisard, Erwan Finjean, Alexis Auger (Fransa) Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı (Dk. 75 Caiçara), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 86 Aleksic), Biglia, Mahmut Tekdemir (Dk. 72 Ahmet Touba), Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 72 Deniz Türüç), Münir (Dk. 86 Szysz), Okaka Antwerp: Butez, Almeida, Alderweireld, Pacho, de Laet (Dk. 62 Bataille), Alhassan Yussuf, Ekkelenkamp (Dk. 76 Scott), Nainggolan (Dk. 87 Miyoshi), Vines, Gerkens (Dk. 62 Verstraete), Frey Goller: Dk. 54 Münir (Medipol Başakşehir), Dk. 87 Almeida (Antwerp) Sarı kartlar: Dk. 37 Serdar Gürler (Medipol Başakşehir), Dk. 40 Frey, Dk. 53 Pacho, Dk. 51 Gerkens (Antwerp) UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Medipol Başakşehir sahasında Belçika temsilcisi Antwerp ile 1-1 berabere kaldı. 49. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir yarı sahasının ortalarında topla buluşan Nainggolan'ın sert şutunu kaleci Volkan Babacan son anda kornere çeldi. 54. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Berkay Özcan'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Münir, rakibini çalımlayıp ceza sahasına girdi. Münir'in sol çaprazdan şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarpıp ağlara gitti: 1-0. 87. dakikada Antwerp beraberliği yakaladı. Vines'ın ceza sahasına gönderdiği topa Almeida kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 1-1. 90+3. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında, Szysz'nin sağ kanattan penaltı noktasına yaptığı ortada Ahmed Touba topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak kaleci Butez de kaldı. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Spor Kaynak: AA / Hilmi Sever Volkan Babacan Serdar Gürler Berkay Özcan Başakşehir Spor Haberler

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