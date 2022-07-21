Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu - Haberler

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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

AA - Emre Doğan - Spor
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 76 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+1 Crivelli), Biglia, Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Berkay Özcan (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Irakli Kvirikashvili, Giorgi Elikashvili, David Akhvlediani (Gürcistan)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara (Dk. 76 Ömer Ali Şahiner), Ndayishimiye, Duarte, Lima, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+1 Crivelli), Biglia, Serdar Gürler (Dk. 76 Szysz), Berkay Özcan (Dk. 57 Aleksic), Deniz Türüç (Dk. 57 Mounir), Okaka

Maccabi Netanya: Nitzan, Konstantini (Dk. 85 Jaber), Galabov, Shlomo, Hartherz, Avraham (Dk. 66 Sade), Takang, Karzev, Twumasi (Dk. 66 Berko), Rotman (Dk. 85 Moshe Keler), Itzhak (Dk. 74 Berkovits)

Goller: Dk. 2 Itzhak (Maccabi Netanya), Dk. 81 Szysz (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kart: Dk. 90+2 Galabov (Maccabi Netanya)

Sarı kartlar: Dk. 50 Hartherz, Dk. 71 Shlomo, Dk. 80 Konstantini, Dk. 83 Takang (Maccabi Netanya), Dk. 52 Duarte, Dk. 90+2 Crivelli (Medipol Başakşehir)

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında İsrail ekibi Maccabi Netanya ile 1-1 berabere kaldı.

69. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Caiçara'nın ceza yayının gerisinden yaptığı vuruşta kaleci Nitzan, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

81. dakikada turuncu-lacivertli takım, beraberlik golünü buldu. Mounir'in sol kanattan ceza sahasına ortasında kaleci Nitzan'dan seken topu arka direkte kontrol eden Szysz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.

Kalan dakikalarda Medipol Başakşehir yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

Rövanş karşılaşması, 28 Temmuz Perşembe günü İsrail'in Netanya kentinde oynanacak.

AA / Emre Doğan - Spor

Ömer Ali Şahiner Volkan Babacan Başakşehir Gürcistan Spor Haberler

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