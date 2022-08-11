İstanbul Başakşehir - Breidablik: 3-0 STAT: Başakşehir Fatih TerimHAKEMLER: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter KoborİSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 79 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. STAT: Başakşehir Fatih Terim HAKEMLER: Tamas Bognar, Balazs Buzas, Peter Kobor İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Şener Özbayraklı, Ndayishimiye, Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 79 Aleksic), Berkay Özcan (Dk. 62 Mahmut Tekdemir), Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç (Dk. 62 Chouiar), Serdar Gürler (Dk. 79 Muhammet Arslantaş), Okaka (Dk. 69 Szysz) BREIDABLIK: Anton Einarsson- Gunnlaugsson (Dk. 85 Helgason), Muminovic, Qvist, Thorhallsson, Viktor Karl Einarsson (Dk. 85 Gautason), Yeoman (Dk. 75 Ludviksson), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk. 85 Gudbjargarson), Sowe (Dk. 46 Ingvarsson), Steindorsson GOLLER: Dk. 44 Okaka, Dk. 74 Touba, Dk. 84 Aleksic (İstanbul Başakşehir) SARI KARTLAR: Emre Belözoğlu (Teknik Direktör), Serdar Gürler (İstanbul Başakşehir), Sowe, Yeoman, Thorhallsson (Breidablik) Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında İzlanda ekibi Breidablik'i sahasında 3-0 mağlup ederek adını Play-Off turuna yazdırdı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 44'üncü dakikada Okaka, 74'üncü dakikada Touba ve 84'üncü dakikada Aleksic kaydetti. Turuncu-lacivertliler, play-off turunda Belçika'nın Royal Antwerp takımıyla mücadele edecek. 14'üncü dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpas üzerinde topla buluşan Ndayishimiye'nin dokunuşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 37'nci dakikada Şener'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Okaka'nın penaltı noktasına yakın bir yerden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti. 44'üncü dakikada Başakşehir öne geçti. Organize gelişen Başakşehir atağında Şener'in ara pasıyla sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Ömer Ali bekletmeden pasını altıpasa doğru hareketlenen Okaka'ya verdi. Bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Başakşehir'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 52'nci dakikada Deniz Türüç, sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası dışarısında bekleyen Hasan Ali'yi gördü. Bu oyuncunun gelişine bekletmeden yaptığı sert vuruşta kaleci Einarsson meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti. 64'üncü dakikada Başakşehir etkili geldi. Sol kanattan gelişen atakta Mounir'in pasıyla hareketlenen Hasan Ali topuğuyla pasını ceza sahası yayının gerisindeki Okaka'ya çıkardı. Bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti. 74'üncü dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Chouiar, rakibinden sıyrılarak ceza sahası içerisine girdi. Son çizgiye inen Chouiar pasını Mahmut'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda savunmadan seken top, Touba'nın önünde kaldı. Arka direkte topla buluşan Touba'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 84'üncü dakikada Başakşehir farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan topla birlikte ceza sahası son çizgisine inen Szysz, pasını altıpas yakınlarındaki Chouiar'a verdi. Bu oyuncu, bekletmeden topuğuyla meşin yuvarlağı Aleksic'e bıraktı. Aleksic'ın sol ayağıyla bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden filelerle buluştu: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir, sahadan 3-0 galip ayrıldı. AHMED TOUBA'NIN BAŞAKŞEHİR FORMASIYLA İLK GOLÜ Başakşehir'in Breidablik'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının 2'nci golünü kaydeden Ahmed Touba, Başakşehir formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı. 24 yaşındaki Cezayirli oyuncu, yaz transfer döneminde Hollanda Ligi ekiplerinden Waalwijk'ten transfer edilmişti. PLAY-OFF TURUNDA RAKİP ROYAL ANTWERP UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Breidablik'i eleyerek Play-Off Turu'na yükselen İstanbul Başakşehir'in bu turdaki rakibi Belçika ekibi Royal Antwerp oldu. Belçika ekibi, 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Norveç ekibi Lilleström'ü deplasmanda 3-1; kendi sahasında da 2-0 mağlup ederek Başakşehir ile eşleşti. Royal Antwerp geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer almıştı. Belçika ekibi, Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalmış; kendi sahasında ise sarı-lacivertli ekibe 3-0 mağlup olmuştu. - İstanbul Spor Demirören Haber Ajansı / Sezer Afşar Mahmut Tekdemir Deniz Türüç Başakşehir Ömer Ali Spor Haberler

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