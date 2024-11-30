Üye Girişi
Haberler
Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi

Suriye rejim güçleri, Halep'te havalimanını terör örgütüne bırakıp çekildi

 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor

Halep düştü, Esad pes etti

 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

Yaptıkları misilleme sonrası Türkiye'yi büyük bir tehlike bekliyor
Ormanda 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga böyle başlamış: Kafa atınca ateş ettim

Ormanda 3 kişinin öldüğü kavga böyle başlamış

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Sporda Sağlık Zirvesi Gerçekleşti

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Sporda Sağlık Zirvesi Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen 2. Sporda Sağlık Zirvesi, spor dünyasından birçok ünlü ismin katılımıyla yapıldı. Zirvede spor ve sağlık ilişkisi masaya yatırıldı ve önemli konuşmalar gerçekleştirildi.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde düzenlenen Sporda Sağlık Zirvesi, spor dünyasından birçok ismin katılımıyla gerçekleşti. Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Erman Toroğlu, Semih Erden, Aytaç Kara gibi spor dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı zirvede spor ve sağlık ilişkisi ele alındı.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde 2.'si düzenlenen Sporda Sağlık Zirvesi'nde spor camiasından birçok ünlü isim ve sporcu doktorları bir araya geldi. Sporcu sağlığı konusunun ele alındığı zirve, saygı duruşu ve İstiklal Marşıyla başladı. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, İAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın ve İAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tanju Besler'in konuşmalarıyla başlayan zirvede, 'Basketbol Takımlarında Multidipliner Yaklaşım', 'Sporcularda Manuel Terapi', 'Sporcularda Ölçme Yöntemleri', 'Futbol Takımlarında Multidipliner Yaklaşım' gibi konular konuşuldu.

Zirvede, Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basketbolcu Semih Erden, Eski Milli Basketbolcu Sinan Güler, eski hakem Erman Toroğlu, futbolcu Aytaç Kara, Milli Güreşçi Cenk İldem, 2024 Olimpiyat Şampiyonu Yüzücü Umut Ünlü'nün yanı sıra birçok akademisyen, doktor, fizyoterapist, antrenör, ortopedi uzmanı, diyetisyen, beslenme uzmanı, travmatoloji uzmanı ve ülkenin önemli futbol ve basketbol takımlarının doktorları yer aldı.

"Spor artık hayatımızın her alanında en önemli faktör

Açılış konuşmasında sporun önemine dikkat çeken İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, "Spor diye ifade etmiş olduğumuz kavram günümüzde o kadar çeşitlendirildi ki artık bugün sağlıkta, toplum sağlığında, kültürde, ruh ve beden sağlığında, hayatımızın her anlamında ama özellikle de insanı doğru alışkanlıklara yönlendirmede sporun en önemli faktör, en önemli uğraş olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi.

Gençlere kötü alışkanlıklardan kurtulmak için spora yönelmeleri tavsiyesinde bulunan Prof. Dr. Aydın, "Eğer bir kötü alışkanlıktan kurtulmak istiyorsanız, bunun adına ne derseniz deyin, bilgisayar bağımlılığı da diyebilirsiniz başka bir alışkanlık da diyebilirsiniz, kurtulmanın tek çaresi spordur. Binlerce çeşidi var, binlerce farklı alanı var, her genç, her insan kendi yapısına kendi durumuna, konumuna, işine, sağlığına, yaşına, kilosuna göre muhakkak ki oradan bir şey bulup hayatına uyarlayabilir" ifadelerini kullandı.

"Her kulübün, her camianın beklentileri farklı oluyor"

Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ise sporculuk ile yöneticilik arasındaki farkın kendisine sorulması üzerine, "Masanın bu tarafına geçtiğiniz zaman hayat çok farklı oluyor. O süreçleri kolay yönetemiyorsunuz, bu süreçlerde bazen bencil oluyorsunuz. Özellikle sporcuyken dünya kendi etrafınızda dönüyormuş gibi oluyorsunuz. Basketbolun tümüne hitap etmeniz gerekiyor ve zaman zaman zorlandığımız süreçler oluyor. Çünkü herkesin beklentileri farklı oluyor, herkesin ihtiyaçlarını gidermek anlamında da eksik kaldığımız oluyor. Çünkü kulüplerin bakış açıları, beklentileri, organizasyonları farklı. Camialar dediğimiz zaman hepsinin farklı bir ajandaları var. Ama süreci her zaman iyi diyaloglarla iyi yönettiğimizi düşünüyoruz" dedi.

Sporcular ve doktorlar ile sağlık çalışanları arasındaki güven duygusuna da değinen Türkoğlu, "Herkesin burada anlatmak istediği aslında herkesin birbirine olan güveni. Diyetisyenimize, fizyoterapistimize, kondisyonerimize doktorumuza güvenmek... Hayatımızın belli bölümünü fedakarlıklarla ve bu insanlarla geçiriyoruz. Bir amaç için buradayız. İşimiz gereği ailemizden çok bu ekiplerle vakit geçiriyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Suriye rejim güçleri, Halep'te havalimanını terör örgütüne bırakıp çekildi
img

Fenomen ismin yayını izleyenler şaştı kaldı: Bu ne hal?
img

Melis Sezen'in çöl pozlarına beğeni yağdı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi? Gönül Dağı 155. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan 26. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Yabani 48. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Kaan Şakul kimdir, kaç yaşında ve nereli? Kaan Şakul hangi görevlerde bulundu? CANLI MAÇ İZLE! Amedspor-Manisa FK TV8 canlı izle! Amedspor-Manisa FK 30 Kasım canlı izle! BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, hangi tarihte? O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri kimler? Rams Başakşehir-Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta? Rams Başakşehir-Göztepe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Adana Demirspor-Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Konyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.