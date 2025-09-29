Haberler

İstanbul Airport Golf Cup Tamamlandı

İstanbul Airport Golf Cup Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İGA'nın ana sponsorluğunda düzenlenen İstanbul Airport Golf Cup, 26-28 Eylül tarihleri arasında Kemer Golf Kulübü'nde gerçekleştirildi. Yaklaşık 200 golfçünün katıldığı turnuvada ödüller sahiplerini buldu.

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın ana sponsorluğunda düzenlenen "İstanbul Airport Golf Cup" sona erdi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yaklaşık 200 golfçünün katıldığı ve Kemer Golf Kulübü üyelerine özel olarak düzenlenen turnuvaya ana sponsor oldu.

Kemer Country Golf Kulübü'nde 26-28 Eylül'de düzenlenen turnuvaya, iş ve sanat dünyası yoğun ilgi gösterdi.

Üç gün boyunca junior ve yetişkin kategorilerindeki yarışmalar sonucunda dereceye giren oyunculara dün düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Turnuvaya, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'in yanı sıra iş insanları Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Kıvanç Oktay, Mehmet Ziylan, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Çağla Metin ve Erdem Kıramer de katıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Spor
Türkiye'nin GÖKÇERİ balonu İsrail'i panikletti

Türkiye'nin yeni göz bebeği İsrail'i panikletti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü

Lukaku ve Gençlerbirliği'nin acı günü
Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?

Görüntüye tepki yağıyor: Bir anne evladına böyle şaka yapar mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.