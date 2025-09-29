İstanbul Airport Golf Cup Tamamlandı

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın ana sponsorluğunda düzenlenen "İstanbul Airport Golf Cup" sona erdi.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yaklaşık 200 golfçünün katıldığı ve Kemer Golf Kulübü üyelerine özel olarak düzenlenen turnuvaya ana sponsor oldu.

Kemer Country Golf Kulübü'nde 26-28 Eylül'de düzenlenen turnuvaya, iş ve sanat dünyası yoğun ilgi gösterdi.

Üç gün boyunca junior ve yetişkin kategorilerindeki yarışmalar sonucunda dereceye giren oyunculara dün düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Turnuvaya, İGA İstanbul Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, İGA İstanbul Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen'in yanı sıra iş insanları Yıldırım Demirören, Nihat Özdemir, Hasan Akçakayalıoğlu, Kıvanç Oktay, Mehmet Ziylan, Erhan Kamışlı, Korhan Kurtoğlu, Çağla Metin ve Erdem Kıramer de katıldı.