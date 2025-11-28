İstanbul, 2027 Avrupa Oyunları'na Ev Sahibi Olacak

AVRUPA Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı, İstanbul'da düzenlenecek 2027 Avrupa Oyunları için Ev Sahibi Ülke Anlaşmasını resmen imzaladı.

Ev Sahibi Ülke Anlaşması, Bakanlığın 2027 yılındaki 4'üncü Avrupa Oyunları'na tam desteğini vurgularken, bu yılın başlarında imzalanan Ev Sahibi Şehir Sözleşmesi'nin temelleri üzerine inşa edildi.

Anlaşma, EOC Başkanı Spyros Capralos ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak tarafından imzalandı. Ayrıca, EOC İcra Kurulu Üyesi ve Romanya Olimpiyat Komitesi Başkanı Mihai Covaliu liderliğindeki EOC Koordinasyon Komisyonu üyelerini de onaylandı. Komisyon, önümüzdeki 19 ay boyunca hazırlıkları denetleyecek. EOC İcra Kurulu Üyesi ve Hırvatistan Olimpiyat Komitesi Başkanı Zlatko Mateša ise Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak şöyle konuştu:

"Türkiye, 2027 Avrupa Oyunları'na İstanbul'da ev sahipliği yapmaktan gurur duymaktadır. Bugün imzalanan Ev Sahibi Ülke Anlaşması, Hükümetimizin olağanüstü bir etkinlik sunma konusundaki tam kararlılığını göstermektedir. İstanbul, büyük uluslararası spor müsabakalarına ev sahipliği yapma konusunda köklü ve gururlu bir geleneğe sahiptir. Kıtanın en iyi sporcularını, Olimpiyat hayallerinin peşinden koşarken ülkemizde ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Avrupa Oyunları'nda Türk sporunun ve misafirperverliğinin en iyisini sergilemesini sağlamak için EOC, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yakın iş birliği içinde çalışıyoruz."

Başkan Capralos ise İstanbul'da başarılı bir Avrupa Oyunları düzenlenmesi konusundaki güçlü taahhütleri için GSB'ye teşekkür ederek şunları söyledi:

"İstanbul seçildiğinde, dünya çapında spor etkinlikleri düzenleme konusunda kanıtlanmış bir üne sahip, olağanüstü bir ev sahibi kazandığımızı biliyorduk. EOC, Türkiye'deki tüm paydaşlarla mükemmel bir ilişkiye sahip ve Ev Sahibi Ülke Anlaşması, Bakanlığın etkinliğe olan sarsılmaz desteğini bir kez daha teyit ediyor. Ayrıca İstanbul 2027 için EOC Koordinasyon Komisyonu'nu onaylamaktan memnuniyet duyuyoruz; üyelerimiz Avrupa sporunun dört bir yanından büyük bir deneyim ve farklı bakış açıları getirecekler. Avrupa Oyunları, kıtanın önde gelen çok sporlu etkinliğidir ve Avrupa'nın en iyi sporcularının 2027'de İstanbul'da buluşacak olması bizi çok heyecanlandırıyor. Bu sporcuların birçoğu Olimpiyat Oyunları'na kota alabilmek için yarışacak."

Eskrim dalında iki kez Olimpiyat madalyası kazanan, EOC İstanbul 2027 Koordinasyon Komisyonu Başkanı Mihai Covaliu ise şu yorumda bulundu:

"İstanbul 2027 Avrupa Oyunları için son derece özverili bir Koordinasyon Komisyonuna liderlik etmekten onur duyuyorum. Hepimiz Ocak ayında hazırlıkların bir parçası olarak yapacağımız ilk ziyareti sabırsızlıkla bekliyoruz. İstanbul, inanılmaz bir spor mirasına ve dünya standartlarında tesislere sahip bir şehir. Sporcular ve taraftarlar için olağanüstü bir deneyim sunmak adına Türkiye'deki ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışmaya kararlıyız."

Krakow-Malopolska 2023 Avrupa Oyunları'nda elde edilen başarının üzerine inşa edilen İstanbul 2027'nin, Paris 2024'te 100'den fazla kotanın verildiği sistemde olduğu gibi, Los Angeles 2028 öncesinde birçok branşta Olimpiyat Eleme Sistemi'nin kilit bir parçası olacak tam spor programını yakında açıklaması bekleniyor.