İsrail'e karşı milli görev! Beşiktaş'ta Rashica, Başakşehir'e karşı yok

Beşiktaş, Kosovalı Rashica'nın İsrail'e karşı oynanacak maç için milli takıma katılacağını açıkladı. Rashica, siyah-beyazlıların 12 Kasım Pazar günü Başakşehir ile oynayacağı maçta görev almayacak.

Kosova Milli Takımı'na davet edilen Milot Rashica, Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmada görev alamayacak.

İSRAİL MAÇI İÇİN ÇAĞRILDI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Kosova ile İsrail arasında 15 Ekim 2023 tarihinde oynanması planlanan Kosova-İsrail UEFA 2024 Eleme müsabakası, UEFA'nın kararı doğrultusunda 12 Kasım Pazar günü oynanacaktır. Kosovalı futbolcumuz Milot Rashica, Kosova Futbol Federasyonu tarafından söz konusu maçın aday kadrosuna davet edilmiştir." denildi.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI YOK

Açıklamanın devamında ise, "FIFA talimatları doğrultusunda bugün ülkesine giderek milli takım kampına katılacak olan Milot Rashica, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 12 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda Rams Başakşehir ile oynayacağı müsabakanın kadrosunda yer alamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.