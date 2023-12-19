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Ispartaspor, GMG Kastamonuspor'a 3-0 mağlup oldu

19 Aralık 2023 18:05 Güncelleme: 18:07 Abone Ol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. hafta maçında Ispartaspor, konuk ettiği GMG Kastamonuspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçta Kastamonuspor'un üstünlüğü vardı ve 3 golle galip geldi.