Isparta haberi! Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yapılacak olan, Oral B Eğirdir Triatlonu'nun Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

Kaymakam Adem Çelik'in başkanlık ettiği Eğirdir Triatlonu Koordinasyon Toplantısı, Belediye Başkanı Veli Gök, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ahmet Ömer Gürlek, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Türkmen, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Hakan Çelebioğlu, Türkiye Triatlon Federasyonu Genel Sekreteri Göktürk Yılmaz, Triatlon Federasyonu Genel Koordinatörü Erhan Durukan, Triatlon Federasyonu İl Temsilcisi Öğretim Görevlisi Çetin Meydan ve ilgili diğer kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleşti.

Eğirdir'de 20-21 Ağustos'ta gerçekleştirilecek olan triatlon yarışlarının en sağlıklı şekilde yürütülmesi adına gerekli lojistik planlamaların değerlendirildiği toplantıda emniyet ve su güvenliği başta olmak üzere sağlık, konusunda alınması gereken tüm tedbirler görüşüldü. - ISPARTA