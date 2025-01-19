Isparta'dan Okçulukta Türkiye 4'üncüsü: 12 Yaşındaki Yusuf Tuğra Kurnaz

Isparta'da yetenek taraması sayesinde keşfedilen 12 yaşındaki Yusuf Tuğra Kurnaz, 6 aylık eğitimin ardından okçuluk branşında Türkiye 4'üncüsü olmayı başardı.

Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı çerçevesinde keşfedilen Halıkent Orta Okulu öğrencisi 12 yaşındaki Yusuf Tuğra Kurnaz, Antalya'da 24-29 Aralık 2024 tarihlerinde Türkiye Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Ases Türkiye Salon Şampiyonası'nda klasik yay 13 yaş erkek kategorisinde 4'üncü oldu.

Kurnaz, gazetecilere, yetenek taraması sonucunda kas yapısının okçuluk branşına uygun olduğunu öğrenerek bu alana yöneldiğini belirttti.

Genç sporcu, 6 aylık sürecin ardından 2024 yılı içerisinde katıldığı iki farklı yarışmada 5'nci ve 4'üncü olduğunu belirterek, "Elde ettiğim başarıların temelinde disiplin ve aile desteği var. Spora başladıktan sonra daha mutluyum. Dışarıda boş vakit geçirmek yerine antrenman yapmak daha eğlenceli." diye konuştu.

Hedeflerini anlatan genç yetenek Kurnaz, "Mete Gazoz gibi ben de yurt dışına çıkarak derece alıp İstiklal Marşını okutmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Isparta Gençlik Spor İl Müdürlüğü antrenörü Gökhan Yayla ise Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında yetenekli çocukların keşfedilip vücut anatomileri ve fiziksel yeterliliklerine göre branş dağılımı yapıldığını kaydetti.