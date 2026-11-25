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Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda barınan öğrencilerin katılımıyla düzenlenen YurtLig müsabakalarında voleybol ve futbol karşılaşmaları devam ederken basketbol ve masa tenisi il birincilikleri tamamlandı.

YurtLig kapsamında düzenlenen voleybol müsabakaları, 5 yurttan 110 sporcu ve idarecinin katılımıyla Tarık Söyleyici Spor Kompleksi'nde devam ediyor. Karşılaşmalarda takımlar dereceye girebilmek için yarışıyor.

Futbol müsabakaları ise 4 yurttan 110 sporcu ve idarecinin katılımıyla Milli Egemenlik Spor Kompleksi'nde başladı. 3 gün sürecek müsabakalarda öğrenciler takımlarının başarısı için sahaya çıkıyor.

Basketbol ve masa tenisi il birincileri belirlendi

YurtLig Basketbol İl Birinciliği, final karşılaşmasıyla sona erdi. Finalde Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu, Isparta Erkek Öğrenci Yurdu'nu yenerek birinci oldu. Isparta Erkek Öğrenci Yurdu ise ikinci sırada yer aldı.

Masa tenisi il birinciliğinde kızlar kategorisinde Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu birinci, Gülkent Yurdu ikinci, Gülcihan Kız Öğrenci Yurdu üçüncü, Gülistan Kız Öğrenci Yurdu dördüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise Isparta Erkek Öğrenci Yurdu birinciliği elde ederken Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu ikinci, Gülkent Yurdu üçüncü, Atabey Yurt Müdürlüğü dördüncü sırada yer aldı.

Kızlarda Bediüzzaman Said Nursi Kız Öğrenci Yurdu, erkeklerde ise Isparta Erkek Öğrenci Yurdu, grup müsabakalarında Isparta'yı temsil etmeye hak kazandı.

YurtLig organizasyonlarıyla öğrencilerin sportif faaliyetlere katılımının artırılması, takım ruhunun ve dostluk bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: AA