Isparta'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yaz spor okullarının açılışı yapıldı. 25 farklı branşta gerçekleştirilecek yaz spor okullarında 101 uzman antrenör görev yapacak.