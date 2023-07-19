Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan futbol kursu büyük ilgi görüyor

Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından yaz kursları çerçevesinde açılan futbol kursu büyük ilgi görüyor. Şehre kazandırılan Emre Mahallesi Spor Kompleksinde düzenlenen kursa katılanlar futbolun temel becerilerini öğreniyorlar.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in göreve gelmesinin ardından şehre birçok spor yatırımı kazandırıldı, kazandırılmaya da devam ediliyor. Farklı mahallelere yapılan semt sahalarında çocuklar ve gençler, spor yapma imkanı bulurken, Emre Mahallesi Spor Kompleksi de hem vatandaşlara hem de sporculara hizmet veriyor. Okulların yaz tatiline girmesiyle birlikte Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü tarafından bu yıl da yaz spor kursları açıldı. Bu kurslardan birisi de futbol kursu oldu. Futbol kursu, belediyenin şehre kazandırdığı önemli spor yatırımlarından biri olan Emre Mahallesi Spor Kompleksi'nde veriliyor.

9-10 ve 11-12-13 yaş gruplarına yönelik düzenlenen futbol kursuna erkek ve kız öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. 3 Temmuz Pazartesi günü başlayan futbol kursu 1 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Futbol kursuna katılanlar antrenör eşliğinde top sürme, pas yapma ve şut çekmeyi öğrenirken, diğer yandan da yaz tatilini değerlendiriyorlar.

Isparta Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Fatih Eti, yaz spor kurslarının güzel bir atmosferle başladığını belirtti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in gayretleriyle şehre kazandırılan Emre Mahallesi Spor Kompleksinde futbol kursunun devam ettiğini ifade eden Eti, "Bu güzel tesislerde öğrencilerimiz futbolun genel kurallarını öğreniyorlar. Öncelikle temel anlayışımız bu işin ahlakını oluşturmak. Sonrasında zaten çocuklarımızda gelecek ve yetenek var. Çocuklarımıza bu yetenekleri kazandıracağız. Kursumuza büyük ilgi ve alaka var. Halkımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Futbol kursuna katılan öğrenciler, kursa katılmaktan dolayı duydukları mutluluğu ifade ederek, futbolun temel becerilerini öğrendiklerini söylediler. Öğrenciler, "Burada antrenman yapıyoruz, Antrenörümüz bizimle ilgileniyor. Evde telefonun başında olmaktansa burada spor yapmak bizim için daha iyi oluyor. Kendimizi geliştiriyoruz. Ayrıca eğleniyoruz. Yeni arkadaşlıklar ediniyoruz " ifadelerinde bulundular. - ISPARTA