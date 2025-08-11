Isparta 32 Spor, Ziya Alkurt'u Kadrosuna Kattı

Isparta 32 Spor, Ziya Alkurt'u Kadrosuna Kattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı ekiplerinden Isparta 32 Spor, Sebat Gençlikspor'dan Ziya Alkurt ile anlaşma sağladı. Transfer imza töreninde kulüp yöneticisi Hüseyin Yüceer de yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Pembe-yeşilliler, Sebat Gençlikspor forması giyen deneyimli kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile anlaşma sağladı.

İmza töreninde kulüp yöneticisi Hüseyin Yüceer de hazır bulundu. Yeni transfer, "Isparta 32 Spor için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi

Ameliyat öncesi, hastanın çalınmasını istediği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?

Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.