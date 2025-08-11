Isparta 32 Spor, Ziya Alkurt'u Kadrosuna Kattı
Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Kırmızı ekiplerinden Isparta 32 Spor, Sebat Gençlikspor'dan Ziya Alkurt ile anlaşma sağladı. Transfer imza töreninde kulüp yöneticisi Hüseyin Yüceer de yer aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2. Lig Kırmızı mücadele eden Isparta 32 Spor, dış transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Pembe-yeşilliler, Sebat Gençlikspor forması giyen deneyimli kanat oyuncusu Ziya Alkurt ile anlaşma sağladı.
İmza töreninde kulüp yöneticisi Hüseyin Yüceer de hazır bulundu. Yeni transfer, "Isparta 32 Spor için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. - ISPARTA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor