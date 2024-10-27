Isparta 32 Spor ve Kırklarelispor Berabere Kaldı
TFF 2. Lig’in 9. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Kırklarelispor ile oynadığı maçta 1-1 sona erdi.
TFF 2. Lig'in 9. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Muammer Sarıdağ, Mert Baykal,Volkan Esen
Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Hamit Kulya, Gürkan Başkan, Furkan Uludaş, Caner Koca (Vedat Bora dk. 68), Berat Satılmış (Ahmet Karademir dk. 63), Zihni Temelci (Halil Duman dk. 87), Muhlis İstemi (Kaan Öztürk dk. 86), Abdülkerim Canlı, Fırat Aras, Kubilay Türk Yılmaz (Bora Taşdemir dk. 86)
Kırklarelispor: Burak Sarı, Bedirhan Özyurt, Erdoğan Kaya, Cenk Doğan, Muammer Denizhan Taşkan (Efecan Barlık dk. 65), Hüseyin Eray Karataş (Yücel Candemir dk. 89), Serhat Doğukan Taşdemir, Erdem Dikbasan, Muhammet Raşit Yöndem, Okan Derici (Hayrullah Erkip dk. 79), Taşkın Kartal (Furkan Fehmi Güneş dk. 65) - ISPARTA