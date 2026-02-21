Haberler

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 Gebzespor: 2

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 2 Gebzespor: 2
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Isparta 32 Spor, evinde Gebzespor ile oynadığı maçta 2-2 berabere kaldı. Isparta'nın gollerini Kerem Baykuş, Gebzespor'un gollerini ise Batuhan Altıntaş ve Ertuğrul Kurtuluş (k.k.) attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 25. haftasında Isparta 32 Spor sahasında Gebzespor ile 2-2 berabere kaldı.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Safa Yılmaz, Gökhan Yüksel, Ali Gün

Isparta 32 Spor: Onur Behiç, İsmail Hakkı Doğan (Bedirhan Altunbaş dk. 75), Ertuğrul Kurtuluş, Kamil İçer, Hüseyin Öztürk (Rıdvan Dönmez dk. 75), Alperen Pak (Sergen Yatağan dk. 90+4), Abdülkerim Canlı, Ziya Alkurt (Oltan Karakullukçu dk. 66) Kerem Baykuş, Yasin Eratilla (Hasan Kaya dk. 46), Uğur Can

Gebzespor: Furkan Taş, Haşim Arda, Adem Doğan, Mertcan Aktaş (Anıl Emre Yılmaz dk. 90), Mustafa Pektemek (Furkan Çelik dk. 73), Emre Batuhan Adıgüzel, Denizalp Özdemir (Yunus Karakaya dk. 59), Tolunay Yurtseven (Onur Taha Takır dk. 90), Mutlu Güler (Emircan Altıntaş dk. 90), Cenk Ahmet Alkılıç, Batuhan Altıntaş

Goller: Kerem Baykuş (dk. 79 ve 88) (Isparta 32 Spor), Batuhan Altıntaş (dk. 10), Ertuğrul Kurtuluş (dk. 73 k.k.) (Gebzespor)

Kırmızı kart: Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 83) (Gebzespor)

Sarı kartlar: Kerem Baykuş (Isparta 32 Spor), Haşim Sarman, Mustafa Pektemek, Furkan Çelik (Güzide Gebzespor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakırhan'ın, 'Kürtlere parmak sallamaktan vazgeçin' sözlerine Destici'den sert tepki

Erdoğan'a yaptığı çağrıya yanıt çok sert: Nush ile uslanmayana...
'Savcıyım' deyip tehditler savuran kadın böyle gözaltına alındı

Türkiye'nin konuştuğu kadın böyle gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor

Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
İngiltere'de piskopos, cinsel saldırı suçlamasıyla gözaltına alındı

Piskoposun gözaltına alınma nedeni ülkeyi sarstı
Melek Mosso'nun abonelik sistemi gelirleri dudak uçuklatıyor

Özel içerik için abonelik açtı! Takipçilerden bakın ne kadar kazanıyor
Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi! Yakın dostu Levent Şahin'i ilk maçında yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Fatih Terim sürprizi