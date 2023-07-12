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Isparta 32 Spor, stoper Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı

Spor Haberleri

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Adanaspor'da oynayan Yiğithan Güveli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Isparta 32 Spor, stoper Yiğithan Güveli'yi kadrosuna kattı.

Isparta 32 Spor, Fenerbahçe altyapısında yetişen ve Adanaspor'da oynayan Yiğithan Güveli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Adanaspor forması giyen başarılı stoper Yiğithan Güveli ile anlaşma sağlamıştır. Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Spor

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