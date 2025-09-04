Haberler

Isparta 32 Spor, Kırşehir'i 4-0 Mağlup Etmiş Oluyor

Isparta 32 Spor, Kırşehir'i 4-0 Mağlup Etmiş Oluyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Isparta 32 Spor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur mücadelesinde Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Stat: Isparta Atatürk Stadyumu

Hakemler: Muhammed Burak Tufan, Melih Tan, Batuhan Akkuş

Isbaş Isparta 32 Spor: Onur (Mehmet dk. 72) Ertuğrul, Ziya, Abdülkerim, Sinan (İsmail Hakkı dk. 72), Bedirhan, Hasan (Baran dk. 46), Kerem (Alperen dk. 46), Resul (Orkun dk. 79), Rıdvan, Oğulcan

Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü: Efe (Efehan dk. 64), Mustafa Arda, Yusuf (Emirhan dk. 65), Taha, Güney, Hüseyin (Alihan dk. 46), Muhammed, Kerem, Musa (Denizhan dk. 76), Ömer han (Ender dk. 41), Çağdaş

Goller: Kerem Baykuş (dk. 19), Baran Başyigit (dk. 62 ve 63), Bedirhan (dk. 80) (Isparta 32 Spor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
