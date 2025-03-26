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Isparta 32 Spor, Kastamonuspor'a 3-1 Mağlup Oldu

Isparta 32 Spor, Kastamonuspor'a 3-1 Mağlup Oldu
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, evinde GMG Kastamonuspor'a 3-1 yenildi. Maçta goller Taner Gümüş, Çınar Tarhan (penaltı) ve Ersel Aslıyürek tarafından atıldı.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor, GMG Kastamonuspor'a evinde 3-1 mağlup oldu.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Gökhan Salduz, Gökhan Karaboğa

Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Caner Koca (Zihni Temelci dk. 46), Halil Duman, Berat Satılmış (Hüseyin Afkan dk. 60), Hamit Kulya, Abdülkerim Canlı (Cem Özdemir dk. 46), İsmail Hakkı Doğan, Vedat Bora (Haşim Çoban dk. 82), Gürkan Başkan, Kubilay Türkyılmaz

GMG Kastamonuspor: Furkan Taş, Şener Kaya, Oğuz Yılmaz, Erhan Kartal, Burak Bilgen, Çınar Tarhan (Mustafa Kapı dk. 64), Taner Gümüş (dk. 64 Kerem Baykuş), Metincan Cici (Abdülmecid Dönmez dk. 90), Yasin Başaytaç, Ersel Aslıyürek, Barış Gök (Ferhat Turan Hafızoğlu dk. 90)

Goller: Taner Gümüş (dk. 17), Çınar Tarhan (dk. 37 pen.), Ersel Aslıyürek (dk. 60) (GMG Kastamonuspor), Vedat Bora (dk. 68) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar: Abdülkerim Canlı (Isparta 32 Spor), Erhan Kartal (GMG Kastamonuspor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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