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Isparta 32 Spor, Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti

2 Aralık 2023 17:42 Son Güncelleme: 17:44 Abone Ol

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti. Alim Harlak 2 gol atarken, Abdülkerim Canlı da bir gol kaydetti.