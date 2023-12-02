Isparta 32 Spor, Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti. Alim Harlak 2 gol atarken, Abdülkerim Canlı da bir gol kaydetti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 16. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında Fethiyespor'u 3-0 mağlup etti.
Hakemler: Yusuf Aydın, Halit Karacabay, Mücahit Değirmenci
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Caner Koca (Ahmet Bahçıvan dk. 80), Mehmet Küçükdurmuş (Haşim Çoban dk. 80), Abdülkerim Canlı (Efecan Saçıkara dk. 86), Cem Özdemir, Ayberk Kaygısız, Alim Harlak (Furkan Uludaş dk. 90), Osman Torun, Muhlis İstemi (Zeki Sati dk. 80), Gürkan Başkan
Fethiyespor: Enes Fidayeo, Murat Yılmaz, İlyas Yılmazer, Nurettin Çakır (Ramazan Çevik dk. 55), Çağan Kayra Erciyas, Abdullah Balıkçı (Selim Kayacı dk. 61), Burak Albayrak, Berkay Samancı (Mert Çayir dk. 55), Ömer Mert Gündüz (Berat Satır dk. 73), Ali Ceylan (Furkan Ceylan dk. 73), Sezer Özmen
Goller: Alim Harlak (dk. 19 ve 60), Abdülkerim Canlı (dk. 51) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar: Yiğithan Güveli, Caner Koca, Ayberk Kaygısız, Gürkan Başkan (Isparta 32 Spor), Sezer Özmen - ISPARTA