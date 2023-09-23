Isparta 32 Spor, Düzcespor'u 3-1 Mağlup Etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Düzcespor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Zihni Temelci, Alim Harlak ve Samet Karakoç'un attığı gollerle galip gelen Isparta 32 Spor, üç puanı hanesine yazdırdı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Düzcespor'u 3-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
41. dakikada ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Zihni Temelci'nin düzgün vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
72. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Alim Harlak kaleciyi geçerek skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. 2-0
86. dakikada köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştıramadı. Ceza sahası dışından sağ çaprazda topla buluşan Samet Karakoç'un sert şutu ağlarla buluştu. 3-0
90+4. dakikada köşe vuruşunda arka direkte kendini unutturan Şahin Şafakoğlu skoru tayin eden golü kaydetti. 3-1
Hakemler: Onur Bingöl, Recep Güneş, Furkan Ulu
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Halil Duman, Samet Karakoç, Caner Koca (Abdülkerim Canlı dk. 79), Ömer Çiçek (Emre Can Atilla dk. 86), Zihni Temelci (Cemal Kızılateş dk. 87), Mehmet Küçükdurmuş (Zeki Saki dk.87), Osman Torun, Muhlis İstemi (Alim Harlak dk. 56)
Düzcespor: Taha Ayan, Serdar Eralp, Ahmet Sun (Oğuzhan Aydoğan dk. 78), Sedat Cengiz, İbrahim Alan (Yakup Ramazan Zorlu dk. 79), Emre Gündoğdu (Hüseyin Atakan Üner dk. 58), Yasin Palaz (Hamit Kulya dk. 66), Şahin Şafakoğlu, İzmail Zehir, Kerem Can Akyüz, Ömer Esenkaya
Goller: Zihni Temelci (dk. 41), Alim Harlak (dk. 72), Samet Karakoç (dk. 86) (Isparta 32 Spor), Şahin Şafakoğlu (dk. 90+4) (Düzcespor)
Sarı kart: Mehmet Küçükdurmuş (Isparta 32 Spor) - ISPARTA