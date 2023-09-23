Isparta 32 Spor, Düzcespor'u 3-1 Mağlup Etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Düzcespor'u 3-1 mağlup etti. Maçta Zihni Temelci, Alim Harlak ve Samet Karakoç'un attığı gollerle galip gelen Isparta 32 Spor, üç puanı hanesine yazdırdı.