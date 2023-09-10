Isparta 32 Spor, Denizlispor'u 2-1 mağlup etti
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Isparta 32 Spor'un gollerini Muhlis İstemi ve Mehmet Küçükdurmuş kaydederken, Denizlispor'un golünü Bekir Böke attı.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 3. haftasında Isparta 32 Spor sahasında karşılaştığı Denizlispor'u 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Erdem Demirtaş, Nezihi Aytar, Rüştü Muhammed Orçan
Isparta 32 Spor: Alp Tutar, Yiğithan Güveli, Halil Duman, Samet Karakoç, Caner Koca (Cemal Kızılateş dk. 46), Ömer Çiçek (Alim Harlak dk. 73), Zihni Temelci, Mehmet Küçükdurmuş (Zeki Sati dk. 90+3), Abdülkerim Canlı, Osman Torun, Muhlis İstemi (Emrecan Atila dk. 90+4)
Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Muhammed Özkal, Emirhan Kaşçıoğlu, Bekir Turaç Böke, Muhammed Eren Kıryolcu, Oktay Kısaoğlu, Gökhan Süzen, Emre Sağlık (Ertuğrul Yıldırım dk. 80), Mustafa Kaçan (Deniz Kodal dk. 54), Berkant Gündem, Emre Burgaz (Alihan Kalkan dk. 46),
Goller: Muhlis İstemi (dk. 51), Mehmet Küçükdurmuş (dk. 77) (Isparta 32 Spor), Bekir Böke (dk. 68) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Alim Harlak, Zeki Sati (Isparta 32 Spor), Emirhan Kaşçıoğlu, Oktay Kısaoğlu, Bekir Böke (Denizlispor) - ISPARTA