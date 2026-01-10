TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 7 Adanaspor: 0
TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Isparta 32 Spor, Adanaspor'u 7-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Isparta Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen maçta Isparta'nın gollerini Uğur Can, Ziya (2), Kerem Baykuş, Yiğithan Güveli, Ertuğrul Kurtuluş ve Orkun Kocakahya attı.
Stat: Isparta Atatürk
Hakemler: Hatem Yarar, Burak Menteşe, Ali İmran Genli
Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güveli, Kamil İçer (Bedirhan Altunbaş dk. 66), Ertuğrul Kurtuluş (Oğulcan Başol dk. 80), Rıdvan Dönmez, Ziya Alkurt (Orkun Kocakahya dk. 75), Cem Özdemir, Alperen Pak (Resul Türkkalesi dk. 66), Kerem Baykuş, Caner Bağ (Kaan Öztürk dk. 75), Uğur Can
Adanaspor: Talha Eğribayat, Arda Bulca, Emir Işık, Mirac Akay, Semih Bakır, Ömer Faruk Gökalp (Kürşad Duran Şaş dk. 68), İsmail Solmaz, Samet Emlik (Mesut İncekara dk. 68), Deniz Özcan (Muhammed Tap dk. 55), Deniz Eşer (Mücahit Beliren dk. 55), Cebeli Baturhan Ünal (Türker Kaplan dk. 55)
Goller: Uğur Can (dk. 25), Ziya (dk. 31 ve 56), Kerem Baykuş (dk. 42), Yiğithan Güveli (dk. 48), Ertuğrul Kurtuluş (dk. 51), Orkun Kocakahya (dk. 88) (Isparta 32 Spor)
Sarı kartlar. Emir Işık, Ömer Faruk Gökalp, Samet Emlik (Adanaspor) - ISPARTA