Haberler

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 7 Adanaspor: 0

TFF 2. Lig: Isparta 32 Spor: 7 Adanaspor: 0
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 18. haftasında Isparta 32 Spor, Adanaspor'u 7-0 yenerek büyük bir başarıya imza attı. Isparta Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşen maçta Isparta'nın gollerini Uğur Can, Ziya (2), Kerem Baykuş, Yiğithan Güveli, Ertuğrul Kurtuluş ve Orkun Kocakahya attı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 18. haftasında Isparta 32 Spor, konuk ettiği Adanaspor'u 7-0 mağlup etti.

Stat: Isparta Atatürk

Hakemler: Hatem Yarar, Burak Menteşe, Ali İmran Genli

Isparta 32 Spor: Onur Can Özdemir, Yiğithan Güveli, Kamil İçer (Bedirhan Altunbaş dk. 66), Ertuğrul Kurtuluş (Oğulcan Başol dk. 80), Rıdvan Dönmez, Ziya Alkurt (Orkun Kocakahya dk. 75), Cem Özdemir, Alperen Pak (Resul Türkkalesi dk. 66), Kerem Baykuş, Caner Bağ (Kaan Öztürk dk. 75), Uğur Can

Adanaspor: Talha Eğribayat, Arda Bulca, Emir Işık, Mirac Akay, Semih Bakır, Ömer Faruk Gökalp (Kürşad Duran Şaş dk. 68), İsmail Solmaz, Samet Emlik (Mesut İncekara dk. 68), Deniz Özcan (Muhammed Tap dk. 55), Deniz Eşer (Mücahit Beliren dk. 55), Cebeli Baturhan Ünal (Türker Kaplan dk. 55)

Goller: Uğur Can (dk. 25), Ziya (dk. 31 ve 56), Kerem Baykuş (dk. 42), Yiğithan Güveli (dk. 48), Ertuğrul Kurtuluş (dk. 51), Orkun Kocakahya (dk. 88) (Isparta 32 Spor)

Sarı kartlar. Emir Işık, Ömer Faruk Gökalp, Samet Emlik (Adanaspor) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım! Dev derbide tempo çok yüksek

Kıran kırana maç! Tempo bir an olsun düşmüyor
Suriye'deki YPG'lilere Kandil'den 'çatışın' talimatı

İşte Suriye'yi karıştıranlar! YPG'ye kanlı talimat oradan gelmiş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?