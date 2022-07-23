Isparta 32 Spor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı Türkiye 2. Ligi Beyaz Grupta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da yapılan ilk toplantı sonrasında görev dağılımını gerçekleştirdi. Türkiye 2. Ligi Beyaz Grupta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor'da yapılan ilk toplantı sonrasında görev dağılımını gerçekleştirdi.Süleyman Kabalak Başkanlığındaki yönetim görev dağılımını şu şekilde oldu: Başkan Yardımcıları: Osman Şahlan, Ozan Gezer, Gültekin Özdemir, Asbaşkan Nuri Top. Profesyonel Futbol Şube Sorumluları: Emin Ursavaş, Hüseyin Kartal, Ender Kızıltan, Mustafa Fışkınçiçek. Altyapı Sorumluları: Süleyman Dağlı, Mustafa Fışkınçiçek Genel Kaptan Atakan Turan, Serkan Demirsöken.Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri: Soner Köse Hasan Hüseyin Bilgiç. Store Sorumlusu: Burak Sinan Uğur. AR-GE Sorumlusu: Burak Akpınar, Serkan Başpınar. Mali İşler : Osman Şahlan, Süleyman Dağlı, Ahmet Süzen. Basın Sözcüsü: Gökhan Büyükleblebi, Serkan Başpınar ve Tesislerden Sorumlu Yönetici Ahmet İlter. - ISPARTA İhlas Haber Ajansı / Spor Hüseyin Kartal Türkiye Isparta Futbol Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Isparta 32 Spor'da yeni yönetim görev dağılımını yaptı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.