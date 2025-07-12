Isparta 32 Spor, Bedirhan Altunbaş ile Anlaştı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını Davraz'da sürdürüyor. Isparta 32 Spor, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Isparta 32 Spor, geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen ve sağ bek ile sağ açık mevkilerinde görev yapan Bedirhan Altunbaş ile anlaşma sağladı.

Yeni transfer için düzenlenen imza töreninde, kulübün Basın Sözcüsü Serkan Başpınar da hazır bulundu. - ISPARTA