Isparta 32 Spor, Bedirhan Altunbaş ile Anlaştı

Isparta 32 Spor, Bedirhan Altunbaş ile Anlaştı
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TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında geçtiğimiz sezon Karşıyaka'da oynayan sağ bek Bedirhan Altunbaş ile sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp basın sözcüsü Serkan Başpınar da katıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan Isparta 32 Spor, yeni sezon hazırlıklarını Davraz'da sürdürüyor. Isparta 32 Spor, 2025-2026 sezonu öncesi transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Isparta 32 Spor, geçtiğimiz sezon Karşıyaka forması giyen ve sağ bek ile sağ açık mevkilerinde görev yapan Bedirhan Altunbaş ile anlaşma sağladı.

Yeni transfer için düzenlenen imza töreninde, kulübün Basın Sözcüsü Serkan Başpınar da hazır bulundu. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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