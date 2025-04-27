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Isparta 32 Spor, Altay'a 2-1 Mağlup Oldu

Isparta 32 Spor, Altay'a 2-1 Mağlup Oldu
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TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor, sahasında Altay'a 2-1 yenildi. Maçta golleri Barış Sungur (Isparta 32 Spor) ile Mehmet Onur Yıldız ve Ege Parmaksız (Altay) attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 33. hafta mücadelesinde Isparta 32 Spor, sahasında Altay'a 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Yakup Özhan, Sefa Özcan, Selim Göksu

Isparta 32 Spor: Batuhan Enes Yıldızdağı, Buğra Can Balakar, Barış Sungur, Ahmet Eray Çaydan, Yaman Yavuz, Barlas Parmaksız (Orkun Kocakahya dk. 61), Diyar Sak (Mustafa Tetik dk. 71), Ali Mert Akdaş (Mustafa Can Ay dk. 78), Furkan Uludaş, Hulusi Mert Atlı (Batuhan Erçelik dk. 90), Kemal Bardak (Boran Talha Güneş dk. 90)

Altay: Ulaş Hasan Özçelik, Kuban Altunbudak, Yunus Efe Sarıkaya, Mert Yıldırım (Arif Yanarlı dk. 86), Emre Tangeldi, Salih Oktay, Ege Parmaksız (Sani Gerçek dk. 81), Onur Efe (Caner Baycan dk. 80), Mehmet Nur Kaymaz, Yusuf Tekin (İsa Toygar Ekinci dk. 71), Mehmet Onur Yıldız (Ünal Kavlak dk. 80)

Goller: Barış Sungur (dk. 35) (Isparta 32 Spor), Mehmet Onur Yıldız (dk. 6), Ege Parmaksız (dk. 25) (Altay) - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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