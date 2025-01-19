Isparta 32 Spor, 1461 Trabzon FK'yi 2-1 Mağlup Etti
TFF 2. Lig'in 18. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında oynadığı maçta 1461 Trabzon FK'yi 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Isparta'nın gollerini Caner Koca ve Vedat Bora atarken, Trabzon'un tek golü Enes Karakuş'tan geldi.
TFF 2. Lig'in 18. haftasında Isparta 32 Spor, sahasında 1461 Trabzon FK'yı 2-1 mağlup etti.
Hakemler: Oğuzhan Gökcen, Çağrı Ateş, Batuhan Sarıgül
Isparta 32 Spor: Türker Dırdıroğlu, Caner Koca, Hamit Kulya, İsmail Hakkı Doğan, Gürkan Başkan (Halil Duman dk. 33, Cem Özdemir dk. 50), Furkan Uludaş, Caner Koca, Muhlis İstemi, Abdülkerim Canlı, Hüseyin Afkan (Berat Satılmış dk. 26), Vedat Bora, Kubilay Türkyılmaz
1461 Trabzon FK: Burak Öğür, Cengizhan Bayrak, Buğrahan Karslı, Muhammed Sarıkaya, Hamza Özdemir (Aygün Yıldırım dk. 79), Mustafa Fettahoğlu (Musa Caner Aktaş dk. 58), Metehan Yılmaz (Eslem Öztürk dk. 57), Süleyman Güneş, Ferhan Evren, Tayfun Çulha (Sedat Dursun dk. 57), Enes Karakuş
Goller: Caner Koca (dk. 53), Vedat Bora (dk. 74) (Isparta 32 Spor), Enes Karakuş (dk. 61) (1461 Trabzon FK)
Sarı kart: Ferhan Evren (1461 Trabzonspor) - ISPARTA